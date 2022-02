Invasion de l'Ukraine - Biden annonce des sanctions contre la Russie mais n'enverra pas de troupes en Ukraine

(Belga) Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi soir des sanctions économiques et des restrictions d'exportation vers la Russie, en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine lancée à l'aube.

Quatre banques russes supplémentaires vont aussi être sanctionnées et plus de la moitié des importations technologiques de la Russie supprimées, a-t-il affirmé lors d'un discours depuis la Maison Blanche. "Cela imposera un coût sévère à l'économie russe, à la fois immédiatement et à long terme", a prévenu le dirigeant américain. Couper la Russie du réseau bancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale, reste "une option", a-t-il ajouté. Il a toutefois souligné qu'"actuellement cela n'était pas (une) position" partagée par les Européens, et assuré que les autres sanctions financières annoncées jeudi par les États-Unis et leurs alliés avaient "autant voire plus d'impact" que cette option, réclamée par l'Ukraine elle-même. Le conflit russo-ukrainien met également sous pression le marché de l'énergie. M. Biden a promis de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis pour tempérer la hausse des carburants. Washington "va relâcher des barils de brut supplémentaires si les conditions le permettent", a affirmé M. Biden soulignant que les Américains "souffraient déjà" de la hausse des prix de l'essence à la pompe. Joe Biden a aussi garanti qu'il défendrait "le moindre pouce de territoire de l'Otan" mais ajouté qu'il n'enverrait pas de troupes en Ukraine. "Nos forces armées ne vont pas en Europe pour combattre en Ukraine mais pour défendre nos alliés de l'Otan et rassurer ces alliés de l'Est", a affirmé Joe Biden lors de cette allocution télévisée. Le président américain a assuré que son homologue russe Vladimir Poutine allait devenir "un paria sur la scène internationale" et "ne pas prévoir de parler avec" le président russe. (Belga)