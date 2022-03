Invasion de l'Ukraine - Blinken va se rendre en Pologne, dans les pays baltes et en Moldavie

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va se rendre du 3 au 8 mars en Belgique, en Pologne, dans les pays baltes et en Moldavie pour réaffirmer le soutien des Etats-Unis face à la Russie, a annoncé mercredi le département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat fera d'abord étape à Bruxelles pour des réunions avec ses homologues de l'Union européenne et des pays de l'Otan afin de "discuter de la réponse mondiale à l'invasion de la Russie" en Ukraine, précise un communiqué. Les Etats-Unis sont prêts à "soutenir des efforts diplomatiques" de l'Ukraine pour obtenir un cessez-le-feu avec la Russie, alors que de nouveaux pourparlers sont prévus jeudi, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. "Nous gardons la porte ouverte pour une issue diplomatique", mais "c'est beaucoup plus difficile d'y parvenir quand les tirs résonnent et les chars avancent", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. (Belga)