Invasion de l'Ukraine - Boris Johnson offre à Kiev des blindés et des missiles antinavires

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en visite samedi à Kiev, s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires. Il a rendu hommage à l'armée ukrainienne pour "le plus grand fait d'armes du XXIe siècle".

"C'est grâce au leadership inébranlable du président Zelensky et à l'héroïsme invincible et au courage du peuple ukrainien que les desseins monstrueux de Poutine sont déjoués", a déclaré Boris Johnson après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, selon un communiqué de ses services. Avec cette visite, M. Johnson entendait "montrer notre soutien indéfectible au peuple ukrainien", avait-il indiqué un peu plus tôt sur Twitter. "Nous mettons en place de nouvelles aides financières et militaires qui témoignent de notre engagement dans la lutte de son pays contre la campagne barbare de la Russie", a-t-il ajouté. Les atrocités commises à Boutcha, petite ville au nord-ouest de Kiev où des dizaines de civils ont été retrouvés morts, souvent tués par balle, ont "entaché de façon permanente" la réputation de Poutine, a estimé le Premier ministre britannique. Le chef de cabinet de M. Zelensky, Andriï Yermak, a salué sur Telegram "une discussion riche et constructive", applaudissant "le leadership" du premier ministre britannique. "D'autres pays doivent suivre l'exemple" du Royaume-Uni, a pour sa part commenté le président ukrainien. (Belga)