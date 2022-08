Invasion de l'Ukraine - Centrale de Zaporijjia: Zelensky brandit le spectre de Tchernobyl

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a brandi lundi le spectre de la catastrophe de Tchernobyl et appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie, suite à de nouvelles frappes à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia occupée par les Russes.

"Le monde ne doit pas oublier Tchernobyl et le fait que Zaporijjia est la plus grande centrale d'Europe. La catastrophe de Tchernobyl (en 1986), c'est l'explosion d'un réacteur et la centrale de Zaporijjia est dotée de six réacteurs", a-t-il déclaré lundi soir dans son adresse vidéo quotidienne. Le site de la centrale de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, est sous contrôle russe depuis le 4 mars. Il a été bombardé à deux reprises à la fin de la semaine dernière, y compris à proximité d'un réacteur. Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés de ces frappes. "Il faut de nouvelles sanctions contre l'Etat terroriste et contre toute l'industrie nucléaire russe qui crée la menace de la catastrophe nucléaire", a poursuivi M. Zelensky. Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl avait explosé le 26 avril 1986, provoquant le plus important accident nucléaire civil et dégageant un nuage radioactif qui s'est propagé sur toute l'Europe. Un conflit de haute intensité ravage l'Ukraine depuis le 24 février, date à laquelle le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son armée d'envahir le pays. (Belga)