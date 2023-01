Invasion de l'Ukraine - Chars à l'Ukraine: Londres évoque un "impératif moral", nouvelle aide américaine en vue

(Belga) Le chef de la diplomatie britannique James Cleverly a justifié mardi l'envoi de chars à l'Ukraine afin d'aider le pays "à repousser" les Russes dans l'est et le sud du pays, tandis que les États-Unis ont laissé entendre qu'une nouvelle aide militaire américaine était en vue.

"Le message que nous envoyons (au président russe Vladimir) Poutine (...) c'est que nous nous sommes engagés à défendre les Ukrainiens jusqu'à leur victoire", a-t-il dit lors d'un déplacement à Washington en parlant d'un "impératif moral". "Ce que Poutine doit comprendre, c'est que nous aurons l'endurance stratégique pour rester avec eux jusqu'à ce que la tâche soit accomplie et que la meilleure chose qu'il puisse faire pour préserver les vies de ses propres soldats, c'est de le reconnaître", a ajouté M. Cleverly, qui s'exprimait devant le Center for Strategic and International Studies. L'aide militaire à l'Ukraine était un sujet dominant plus tard mardi lors de discussions entre le ministre britannique et son homologue américain Antony Blinken, qui a dit "applaudir" l'envoi de chars britanniques à Kiev sans pour autant dévoiler si les États-Unis feraient de même. Washington, qui fournit la plus grosse partie de l'aide occidentale à l'Ukraine, se montre réservé sur la livraison de chars lourds à Kiev, soulevant des questions de formation et de maintenance. Le secrétaire d'État américain a toutefois indiqué que des "annonces pourraient être faites dans les jours qui viennent", lors d'une réunion cette semaine des pays soutenant militairement l'Ukraine sur la base américaine à Ramstein, en Allemagne. Il a réitéré la détermination des États-Unis "à faire en sorte que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin sur le champ de bataille", "moyen le plus rapide" pour mettre fin à la guerre près d'un an après l'invasion russe de ce pays le 24 février 2022. (Belga)