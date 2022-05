Invasion de l'Ukraine - "Comme en 1945, la victoire sera à nous", assure Vladimir Poutine

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a assuré que "comme en 1945, la victoire sera à nous", multipliant les comparaisons entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux du 8 mai.

"Aujourd'hui nos militaires, comme leurs ancêtres, se battent au coude à coude pour la libération de leur terre natale de la crasse nazie, avec la confiance que, comme en 1945, la victoire sera à nous", a affirmé M. Poutine dans ses vœux adressés dimanche aux pays de l'ancien bloc soviétique ainsi qu'aux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine. "Aujourd'hui, le devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme, qui a causé tant de souffrances aux peuples de différents pays", a-t-il ajouté, souhaitant "que les nouvelles générations soient dignes de la mémoire de leurs pères et grands-pères". Dans ses vœux, Vladimir Poutine a par ailleurs multiplié les références, non seulement aux soldats, mais également aux civils du "front intérieur", "qui ont écrasé le nazisme au prix d'innombrables sacrifices" "Malheureusement, aujourd'hui, le nazisme relève à nouveau la tête", a déclaré le président russe, dans un passage destiné aux Ukrainiens. "Notre devoir sacré est d'empêcher les héritiers idéologiques de ceux qui ont été vaincus" dans ce que Moscou nomme la "Grande Guerre patriotique", de "prendre leur revanche". Le président a souhaité "à tous les habitants de l'Ukraine - un avenir pacifique et juste". Lundi, Moscou va commémorer par une parade militaire la victoire contre l'Allemagne nazie. La Russie justifie l'offensive lancée en Ukraine le 24 février par la volonté de "démilitariser" et "dénazifier" l'Ukraine. (Belga)