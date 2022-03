Invasion de l'Ukraine - Des besoins "énormes" en Ukraine, et une réponse humanitaire UE "sans précédent"

(Belga) "Les besoins des personnes en Ukraine sont énormes et croissent chaque jour, chaque jour que continue cette agression". Mais parallèlement, la réponse humanitaire de la part des pays de l'UE et d'autres pays européens participant au mécanisme de protection civile de l'UE est "sans précédent", a souligné jeudi le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic.

Le commissaire slovène était présent lors d'une visite pour la presse au centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), installé à Bruxelles. Il est au coeur du mécanisme de protection civile de l'UE: il sert à coordonner les différentes offres d'aides aux pays demandeurs d'assistance, et l'acheminement de l'aide (réserve d'aide gérée par le centre, ou nouvelle aide proposée par les Etats en réponse à une demande) vers les pays frappés par une catastrophe. Il s'agit donc d'une sorte de plateforme de coordination, qui a une nouvelle fois prouvé son intérêt avec la guerre déclenchée en Ukraine. L'Ukraine elle-même y a fait appel, mais également des pays qui font désormais face à l'arrivée massive de personnes tentant de fuir le conflit. C'est le cas de la Moldavie, pays non-membre de l'UE, mais aussi de la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque, a rappelé le commissaire jeudi. Actuellement, tous les 27 Etats membres ainsi que deux autres pays participant au mécanisme de protection civile de l'UE "contribuent à l'aide d'urgence acheminée vers l'Ukraine via le mécanisme", note le Slovène. Les offres de nourriture, médicaments, matériel médical, matériel pour les pompiers, carburants, véhicules de secours, entre autres, sont enregistrées à l'ERCC par une équipe spécialisée. L'agression de l'Ukraine par la Russie "a causé un désastre humanitaire de proportions inédites depuis la Seconde Guerre mondiale", constate le commissaire. (Belga)