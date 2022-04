Invasion de l'Ukraine - Des cortèges pro-russes suscitent un certain malaise en Allemagne

(Belga) Des cortèges de voitures pro-russes organisés dans plusieurs villes allemandes samedi ont provoqué l'indignation de ceux qui y voient un soutien à l'invasion russe de l'Ukraine, bien que ces manifestations ont été présentées comme des appels à arrêter les discriminations envers les Russes injustement associés à la guerre initiée par le Kremlin le 24 février dernier.

L'un de ces cortèges a été organisé dans la ville de Stuttgart, sous le slogan "Contre la discrimination envers les russophones". Les participants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Stop à la russophobie" et appelant à cesser les discriminations dont souffriraient les enfants russophones dans les écoles. Avant de s'élancer, le cortège a écouté les hymnes nationaux allemand et russe et dansé sur la chanson traditionnelle russe "Kalinka." Selon la police, il n'y a pas eu d'incident majeur. La manifestation a rassemblé quelque 190 voitures. D'autres cortèges de ce type étaient annoncés à Francfort, Hanovre et Lörrach. Des contre-manifestations dénonçant les crimes de guerre en Ukraine étaient également prévues. Dans la plupart des cas, certains symboles, comme la lettre "Z", devenue un signe de soutien à l'armée russe, avaient été interdits. Une manifestation similaire, qui avait réuni plusieurs centaines d'automobilistes le week-end dernier à Berlin, avait suscité de nombreuses critiques alors que le monde découvrait la mort de dizaines de civils dans la ville ukrainienne de Boutcha. (Belga)