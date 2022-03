Invasion de l'Ukraine - Des pourparlers plus "constructifs" mais des "contradictions profondes"

(Belga) Des "contradictions profondes" persistent dans les pourparlers russo-ukrainiens, qui se poursuivront mercredi, mais un "compromis" est encore possible, a estimé mardi un conseiller du président ukrainien, Mykhaïlo Podoliak.

"C'est un processus de négociation compliqué et extrêmement laborieux. Mais, bien sûr, un compromis est possible", a-t-il dit sur Twitter. "Nous continuerons demain", a-t-il ajouté. La quatrième session de pourparlers entre Moscou et Kiev a débuté lundi en visioconférence. Les deux camps ont affiché un certain optimisme ces derniers jours, mais les dernières déclarations de M. Podoliak illustrent combien ces discussions sont difficiles, alors que sur le terrain l'armée russe a mis les bouchées doubles ces derniers jours pour s'emparer de plusieurs grandes villes ukrainiennes. Mardi, au moins quatre personnes ont été tuées par une frappe russe sur un immeuble résidentiel à Kiev, selon les autorités ukrainiennes. Kiev réclame un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes. Dans un geste fort de compromis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu'il était temps de "reconnaître" que l'Ukraine ne pourrait pas adhérer à l'Otan, ce que réclamait Moscou avant son invasion. (Belga)