Invasion de l'Ukraine - Des soldats britanniques probablement partis pour l'Ukraine sans approbation

(Belga) Un nombre limité de soldats britanniques ont peut-être désobéis aux ordres et sont partis se battre en Ukraine, affirme la Défense britannique, citée par la BBC.

Des soldats sont illégalement absents et pourraient être partis pour l'Ukraine de leur propre chef, selon la Défense citée par le média public britannique. "Nous les encourageons activement et fortement à retourner au Royaume-Uni", ajoute la Défense. Le gouvernement britannique a publié un avis négatif pour tous déplacements vers l'Ukraine. Toujours selon la BBC, la Défense estime que qui prend part à des combats, contrevient peut-être à la loi et peut donc être poursuivi. Londres a déjà assuré que le pays n'enverrait pas de troupes en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenski a appelé des combattants étrangers à venir soutenir son armée contre les militaires russes qui ont envahi son pays il y a deux semaines. (Belga)