Invasion de l'Ukraine - Drones iraniens en Ukraine: Londres se joint aux sanctions de l'Union européenne

Londres a annoncé jeudi imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran visant trois généraux et une entreprise d'armements "responsables de fournir à la Russie des drones kamikazes" pour bombarder l'Ukraine.

Le Royaume-Uni se joint ainsi aux Etats membres de l'Union européenne qui ont adopté jeudi des sanctions. "En fournissant ces drones, l'Iran se montre activement belliqueux, profitant des attaques odieuses de la Russie contre des civils ukrainiens", critique le gouvernement britannique dans un communiqué. Comme l'Union européenne, Londres vise avec ces sanctions le chef d'état-major des forces armées iraniennes Mohammed Hossein Bagheri, le responsable de la logistique, le général Sayed Hojatollah Qureishi, et le commandant des drones des Gardiens de la révolution, le général de brigade Saeed Aghajani. Les sanctions ciblent aussi la compagnie iranienne Shahed Aviation Industries, liée aux puissants Gardiens de la Révolution. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé mercredi avoir détruit 223 drones iraniens depuis mi-septembre. Mercredi à l'ONU, la Russie et l'Iran ont fermement démenti toute fourniture par Téhéran de drones armés à Moscou dans sa guerre en Ukraine. Pour James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères britannique, ces drones "sont la preuve du rôle de l'Iran dans la déstabilisation de la sécurité mondiale". "En rendant possible ces frappes, ces individus et une entreprise ont causé au peuple ukrainien d'indicibles souffrances. Nous nous assurerons qu'ils rendent des comptes pour leurs actions", a ajouté le ministre.