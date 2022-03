Invasion de l'Ukraine - "Envoyer un signal" à l'Ukraine mais sans évoquer une adhésion rapide

(Belga) Les dirigeants des États membres de l'UE, réunis à Versailles ce jeudi soir et vendredi, discuteront certainement de l'Ukraine en tant que "membre de notre famille européenne", selon les mots de la présidente de la Commission. Mais sans appuyer formellement une quelconque possibilité de procédure accélérée pour obtenir l'adhésion à l'UE, ressort-il des déclarations lors des arrivées au sommet informel.

"Nous voulons une Ukraine libre et démocratique, avec laquelle nous partageons une destinée européenne", a répété Ursula von der Leyen après avoir gravi les marches du château de Versailles, où Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État et de gouvernement des 27. Si Volodymyr Zelensky espérait que l'UE ouvre la porte à une quelconque procédure spéciale pour intégrer rapidement l'Ukraine, il sera cependant plus que probablement déçu. "Être pour ou contre l'adhésion de l'Ukraine n'est même pas à l'ordre du jour. (...) Il n'y a pas de 'fast track'", a résumé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à son arrivée. Dans la déclaration que devraient publier les 27 lors du sommet, "il devrait être indiqué que nous voulons travailler de manière plus intensive avec l'Ukraine, mais cela est tout à fait séparé de la question d'une adhésion". Pas question donc de mélanger adhésion, un processus long aux implications géopolitiques complexes, et volonté, qui elle semble partagée, d'approfondir à court et moyen terme des collaborations concrètes avec l'Ukraine, sur base entre autres de l'accord d'association qui existe déjà entre les deux acteurs (entré en vigueur en 2017). Emmanuel Macron l'a confirmé, avant de rejoindre la réunion: il s'agira jeudi soir "d'envoyer un signal", mais sans nier la complexité de la question de l'élargissement. "Est-ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir une procédure d'adhésion avec un pays en guerre? Je ne le crois pas". (Belga)