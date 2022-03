Invasion de l'Ukraine - Expulsion de diplomates russes à l'ONU: Moscou expulse des diplomates américains

(Belga) La Russie a décidé d'expulser des diplomates américains en représailles à l'expulsion par Washington de 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU, a indiqué mercredi la diplomatie russe dans un communiqué.

"Le 23 mars, une note avec la liste des diplomates américains déclarés +persona non grata+ a été remise au responsable de la mission diplomatique américaine qui a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères", précise le communiqué. Cette décision a été prise en réponse à l'expulsion par Washington des diplomates de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU à New York, selon la même source. "La partie américaine s'est vu notifier de manière ferme que tout acte hostile des États-Unis contre la Russie fera face à une riposte résolue et adéquate", ajoute le communiqué. Les États-Unis ont expulsé début mars, en pleine crise ouverte avec la Russie au sujet de l'Ukraine, 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU, accusés d'"espionnage". "Les États-Unis ont informé les Nations unies et la mission permanente de la Russie à l'ONU que nous entamions le processus d'expulsion de 12 agents de renseignement de la mission russe qui ont abusé" de leur statut diplomatique aux États-Unis "en s'adonnant à des activités d'espionnage contraires à notre sécurité nationale", avait annoncé la porte-parole de la mission américaine à l'ONU, Olivia Dalton, dans un communiqué. L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, avait alors dénoncé une "démarche hostile" américaine, en soulignant que ces actes suscitaient une "déception profonde et un rejet absolu" à Moscou. (Belga)