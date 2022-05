Invasion de l'Ukraine - Justin Trudeau à Irpin dans la banlieue de Kiev

(Belga) Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est rendu dimanche à Irpin dans la banlieue de Kiev, ville dévastée par des combats intenses entre les armées ukrainienne et russe, avant son occupation en mars par les Russes, a annoncé le maire de la ville.

"(Justin Trudeau) est venu à Irpin pour voir de ses propres yeux toutes les horreurs que les occupants russes ont faites à notre ville", a écrit Oleksandre Markouchine sur Telegram, accompagnant son message de photos prises avec M. Trudeau dans la ville détruite. La visite de Justin Trudeau en Ukraine n'avait pas été annoncée. "Le Premier ministre est en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky et réaffirmer notre soutien inébranlable au peuple ukrainien", ont indiqué pour leur part ses services. M. Markouchine a, lui, tenu à "remercier sincèrement" le Premier ministre pour "le soutien que le Canada apporte à l'Ukraine aujourd'hui". "Nous croyons en la poursuite de la coopération entre nos pays dans la reconstruction des villes ukrainiennes après notre victoire", a-t-il dit. Irpin, aux portes nord-ouest de Kiev, a été le théâtre de violents combats entre les Russes et les Ukrainiens dans les premiers jours de l'invasion russe fin février. L'armée russe a rapidement pris le contrôle de cette ville qui comptait 60.000 habitants avant la guerre, qu'elle a ensuite occupée tout le mois de mars. Justin Trudeau, la vice-Première ministre Chrystia Freeland et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, ont hissé ensemble leur drapeau à l'ambassade du Canada, qui devrait rouvrir dans les prochains jours. Le Premier ministre canadien doit rencontrer plus tard Volodymyr Zelensky. Tous deux doivent participer à une réunion virtuelle du G7 sur la situation en Ukraine.