Invasion de l'Ukraine - Kiev toujours menacée mais l'armée russe recule sur plusieurs fronts

(Belga) Kiev reste un objectif de l'armée russe, mais celle-ci est bloquée ces dernières semaines au nord-ouest et à l'est de la capitale ukrainienne, et a dû reculer ces derniers jours sur plusieurs de ces fronts, a affirmé mercredi le maire Vitali Klitschko.

"La cible de l'agresseur est la capitale de l'Ukraine, le cœur de notre pays", a déclaré l'ancien champion du monde de boxe, au cours d'une conférence de presse dans un parc historique du centre-ville dominant le fleuve Dniepr. "Il y a toujours beaucoup d'attaques venant du nord et de l'est de notre ville", a expliqué M. Klitschko, au pied d'une célèbre statue de l'Archange Saint-Michel. L'édile, s'exprimant tour-à-tour en anglais et en ukrainien, était accompagné de son frère Wladimir, lui aussi champion du monde de boxe anglaise. "Près de Brovary (périphérie est de Kiev), depuis le nord derrière Liutij se déroule une grande bataille, et selon des informations de sources officielles, la petite localité de Makariv (ouest) et la presque totalité d'Irpin (nord-ouest) sont déjà sous contrôle des soldats ukrainiens", a-t-il affirmé. Interrogé sur une contre-offensive ukrainienne en cours, il a assuré n'avoir aucune information précise sur ce sujet. Les zones d'Irpin et de Liutij étaient toutes deux mercredi le théâtre d'intenses échanges d'artillerie, avec notamment une forte activité à l'arrière du front d'Irpin, a constaté l'AFP. "Notre message aux Russes : quittez notre pays, rentrez chez vous. Nous ne savons pas combien de temps il faudra (...), cela peut être long", a prévenu le maire de Kiev. "Plutôt mourir que de se mettre à genoux devant les forces russes. Nous sommes prêts à défendre chaque immeuble, chaque rue, chaque recoin de notre ville. Toute la ville a désormais des postes de combats", a indiqué M. Klitschko. (Belga)