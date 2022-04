Invasion de l'Ukraine - L'Allemagne va pour la première fois se doter de drones armés

(Belga) La commission de la Défense du Bundestag a donné mercredi son feu vert à l'équipement de drones armés, une première en Allemagne que l'invasion russe de l'Ukraine a décidé à augmenter massivement ses dépenses militaires.

La commission a approuvé l'achat de 140 missiles pour armer des drones israéliens de modèle Heron TP, a indiqué à l'AFP une source parlementaire. Le ministère de la Défense compte utiliser 60 d'entre eux pour des entraînements et les 80 autres pour un "usage opérationnel", selon le projet adopté par la commission. Le montant total de la commande s'élève à 152,6 millions d'euros. Les équipements devraient être livrés d'ici deux ans. Les drones armés seront notamment utilisés pour "contribuer à la protection des soldats en mission à l'étranger", précise le document du ministère. L'Allemagne a décidé en 2018 d'acquérir des drones Heron TP. Mais le parti social-démocrate SPD d'Olaf Scholz, alors membre de la coalition d'Angela Merkel, s'était opposé à leur armement, et le projet d'acquisition n'avait finalement pas été mené à bien. Après des années de sous-investissement, l'Allemagne a effectué fin février une volte-face historique, en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe qui a fait figure d'électrochoc. Le chancelier Scholz a ainsi annoncé vouloir dégager une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée nationale, et dépenser chaque année désormais au moins 2% du PIB national dans la défense. L'Allemagne envisage en particulier l'acquisition d'un système de protection antimissiles israélien, de type "Dôme de fer". (Belga)