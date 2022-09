Invasion de l'Ukraine - L'armée ukrainienne a repris 30 localités aux Russes dans le nord-est, affirme Zelensky

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi que les forces de Kiev avaient repris 30 localités aux troupes russes dans le nord-est du pays, où Moscou a envoyé des renforts pour faire face à cette offensive. L'Ukraine avait déjà déclaré en avoir repris 20 la veille.

"A l'heure actuelle, les forces armées ukrainiennes ont libéré et pris le contrôle de plus de 30 localités dans la région de Kharkiv", frontalière de la Russie, a indiqué M. Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Nous prenons progressivement le contrôle de nouvelles localités. Nous ramenons partout le drapeau ukrainien et la protection à nos citoyens". En conséquence, l'armée russe a envoyé des renforts vers la région de Kharkiv. Les médias d'Etat russes ont montré des images de véhicules militaires floqués de la lettre "Z" - symbole de l'invasion russe - en route. Selon un responsable russe, de violents combats ont lieu autour de la ville de Balaklia, dont l'Ukraine a déclaré jeudi qu'elle avait repris le contrôle. "Nous n'avons aucun contrôle à Balaklia", a déclaré le député russe. "Nous tentons d'expulser les troupes ukrainiennes, mais les combats sont violents et nos hommes sont repoussés." Des réservistes russes ont également été envoyés dans cette ville. (Belga)