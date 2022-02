Invasion de l'Ukraine - L'Australie renforce ses sanctions contre la Russie et envisage de cibler Poutine

(Belga) L'Australie a accentué samedi ses sanctions contre la Russie pour l'invasion de l'Ukraine en ciblant notamment des oligarques, tout en se préparant à punir directement le président Vladimir Poutine, comme l'ont fait ses alliés, a annoncé samedi la cheffe de la diplomatie.

Canberra a décidé d'imposer des sanctions financières à huit oligarques proches du président russe et aux 339 membres du Parlement russe qui ont été les "facilitateurs" de l'attaque, a déclaré Marise Payne. Des figures du gouvernement du Bélarus ont également été sanctionnés pour avoir "encouragé l'invasion", a-t-elle ajouté auprès de journalistes. Mme Payne a aussi avancé qu'elle cherchait des conseils pour permettre à l'Australie de faire comme ses alliés en sanctionnant M. Poutine lui-même et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. "Sanctionner des dirigeants est une mesure exceptionnelle, mais il s'agit d'une situation exceptionnelle", a-t-elle expliqué. L'Australie avait précédemment annoncé des sanctions à l'encontre de huit des principaux conseillers en sécurité de M. Poutine et de 25 autres personnes, ainsi que de quatre entités fournissant des équipements militaires et de quatre institutions financières. (Belga)