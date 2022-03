Invasion de l'Ukraine - L'Occident doit envoyer des armes en Ukraine, selon la Première ministre estonienne

(Belga) La Première ministre estonienne Kaja Kallas appelle l'Occident à envoyer des armes en Ukraine, sans préciser spécifiquement à quel type d'armes elle fait référence.

"L'Estonie a déjà décidé en janvier d'aider l'Ukraine de plusieurs manières: humanitaire, financière et avec des armes. Il s'agit maintenant pour M. Poutine de ne gagner cette guerre", a déclaré Mme Kallas aux journaux du groupe de médias allemand Funke et au journal français Ouest-France. "Nous devons soutenir l'Ukraine avec tout ce que nous avons", a-t-elle déclaré. "Je vois une forte volonté en Europe d'aider les Ukrainiens", a ajouté la Première ministre. Les États-Unis soutenaient déjà l'Ukraine à grande échelle avant même l'invasion russe du 24 février. "La question est, bien sûr, de savoir si l'Amérique interfère directement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président Joe Biden ne le souhaite clairement pas." La Première ministre estonienne faisait référence à la proposition faite mardi par la Pologne de donner des avions de combat MiG-29 à l'Ukraine. Les États-Unis ont rejeté cette proposition, car la Russie pourrait y voir une escalade. Mme Kallas a également prévenu qu'il ne fallait pas ignorer les menaces du président russe concernant la préparation accrue de ses forces nucléaires. Bien que, selon elle, M. Poutine joue sur la peur, elle n'exclut pas la possibilité que, dans certaines circonstances, M. Poutine pense également à une option nucléaire.