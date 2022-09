Invasion de l'Ukraine - L'Otan condamne fermement le projet russe de tenir "de prétendus référendums"

(Belga) L'Otan a condamné jeudi "avec la plus grande fermeté le projet de tenir, dans les régions d'Ukraine en partie contrôlées par les forces armées russes, de prétendus référendums concernant le rattachement de ces territoires à la Fédération de Russie", a fait savoir l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans une déclaration.

"Les Alliés ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais l'annexion, illégale et illégitime, de la Crimée par la Russie. Les simulacres de référendum qui seront organisés dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson n'ont aucune légitimité et constitueront une violation flagrante de la Charte des Nations Unies", a rappelé l'Otan. L'organisation a également réaffirmé sa position quant à la mobilisation partielle en Russie décrétée par Vladimir Poutine. C'est "une nouvelle escalade dans la guerre" que la Russie mène "en toute illégalité" contre l'Ukraine. "Nous continuons de rejeter le discours irresponsable de la Russie en matière nucléaire. La Russie a les moyens de faire cesser le conflit. Elle doit immédiatement mettre fin à cette guerre et se retirer d'Ukraine", a-t-elle ajouté. L'Otan a aussi rappelé son soutien à l'Ukraine. "Les Alliés demeurent déterminés à apporter un soutien politique et pratique à l'Ukraine." Il y a quelques jours, les autorités installées par Moscou dans quatre régions d'Ukraine - Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson - ont annoncé la tenue dans l'urgence les 23 et 27 septembre de "référendums" d'annexion par la Russie. (Belga)