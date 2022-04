Invasion de l'Ukraine - L'Otan prête à déployer une force militaire à grande échelle pour défendre les frontières

(Belga) Les commandants militaires de l'Otan élaborent des plans en vue de déployer une force militaire permanente de grande envergure sur le flanc oriental de l'Alliance, capable d'affronter une armée d'invasion, a déclaré dimanche le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, au journal britannique Sunday Telegraph.

Selon lui, l'Alliance est "au cœur d'une transformation fondamentale" qui reflétera "les conséquences à long terme" des actions du président russe Vladimir Poutine. "Peu importe quand et comment la guerre en Ukraine se terminera, elle a déjà entraîné des conséquences à long terme pour notre sécurité", a ajouté M. Stoltenberg. "L'Otan doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Et c'est exactement ce que nous faisons". "Nous devons nous assurer que nous continuons à être en mesure, dans un monde plus dangereux, de protéger et de défendre tous les alliés de l'Otan", a-t-il poursuivi. M. Stoltenberg a précisé que cette transformation devait s'accompagner d'une augmentation des dépenses nationales en matière de défense de la part des membres de l'Alliance.