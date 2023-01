Invasion de l'Ukraine - L'Otan transfère des avions de reconnaissance vers la Roumanie

(Belga) L'Otan déplace plusieurs de ses avions de surveillance actuellement stationnés en Allemagne vers la Roumanie, où ils seront plus proches de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Les avions de surveillance de l'Airborne Warning and Control System (Awacs) doivent arriver à Bucarest mardi "pour soutenir la présence renforcée de l'alliance dans la région et surveiller les activités militaires russes", a déclaré l'Otan dans un communiqué vendredi. Les avions de l'Awacs, habituellement basés près d'Aix-la-Chapelle à l'ouest de l'Allemagne, seront désormais stationnés dans la base de la force aérienne roumaine d'Otopeni, près de Bucarest, à près de 200 kilomètres la frontière partagée par l'UE et l'Otan avec l'Ukraine. Les appareils devraient rester sur place plusieurs semaines. "Alors que la guerre illégale de la Russie en Ukraine continue de menacer la paix et la sécurité en Europe, il ne doit pas y avoir de doute sur la résolution de l'Otan à protéger et à défendre chaque centimètre carré de territoire allié", a déclaré la porte-parole de l'Otan, Oana Lungescu. "Nos Awacs peuvent détecter des avions à des centaines de kilomètres de distance, ce qui en fait un élément clé pour la dissuasion et la posture de défense de l'Otan. Je remercie la Roumanie pour l'accueil des avions", a-t-elle ajouté. Près de 180 officiers militaires seront également déployés à la base d'Otopeni. L'organisation n'a pas spécifié combien d'avions, sur les 14 actuellement basés en Allemagne, seront envoyés vers la Roumanie. Selon certaines sources, il s'agirait de trois avions, indique l'agence de presse allemande DPA. (Belga)