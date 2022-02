Invasion de l'Ukraine - L'UE d'accord pour connecter l'Ukraine à son réseau d'électricité

(Belga) Les ministres européens de l'Énergie ont marqué leur accord lundi à Bruxelles pour une synchronisation accélérée du réseau d'électricité de l'Ukraine au réseau d'Europe continentale. Les gestionnaires de réseau doivent cependant garantir au préalable qu'une telle connexion ne génèrera pas de problèmes de sécurité.

Entso-E, l'association des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité européens, a fait part d'une "demande urgente" de la part du gestionnaire du réseau ukrainien, Ukrenergo. L'Ukraine était synchronisée avec le réseau électrique russe jusqu'à son invasion la semaine dernière. Le réseau ukrainien fonctionne de manière isolée depuis lors. Selon la commissaire européenne à l'Énergie Kadri Simson, il y a eu un large accord cet après-midi entre ministres pour répondre favorablement à la demande ukrainienne. "Techniquement, il s'agit d'un défi important, mais c'est quelque chose de concret que nous pouvons faire pour l'Ukraine, en tant qu'Européens." La commissaire rappelle que la synchronisation des réseaux ukrainien et d'Europe continentale est en gestation depuis des années et qu'elle aurait dû être finalisée l'an prochain. Les gestionnaires de réseau doivent se pencher sur les conditions techniques et les questions de sécurité. "Le réseau doit être sécurisé aux normes européennes, pour éviter d'être confrontés à un black-out dans toute l'Europe si l'armée russe contrôle une centrale électrique en Ukraine", avait souligné le ministre allemand de l'Économie et du Climat Robert Habeck, avant la réunion ministérielle. Les États membres veillent également à approvisionner l'Ukraine en carburants. La Belgique a ainsi déjà annoncé l'envoi de 3.800 tonnes de carburant. (Belga)