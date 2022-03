Invasion de l'Ukraine - L'UE et les États-Unis lancent un dialogue stratégique sur la Russie

(Belga) L'Union européenne et les États-Unis se sont rencontrés mercredi à Washington pour la première fois dans le cadre d'un dialogue stratégique sur la Russie, a indiqué le département d'État américain. L'accent a été mis, entre autres, sur la coordination des politiques autour de la guerre en Ukraine. Les deux parties ont condamné "la guerre injuste et barbare du Kremlin contre l'Ukraine" et ont appelé à un arrêt immédiat des attaques russes contre les civils.

Les discussions font suite à un engagement pris lors du sommet UE-États-Unis de juin 2021, au cours duquel les deux parties avaient décidé de coordonner leurs politiques et leurs actions concernant la Russie. Les discussions de mercredi ont porté sur les "objectifs stratégiques et la coordination des politiques visant à mettre fin à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine". Les deux parties ont discuté, entre autres, de nouvelles sanctions visant à isoler davantage la Russie dans la sphère économique, selon un communiqué de presse conjoint de la secrétaire d'État adjointe américaine aux Affaires politiques, Victoria Nuland, et du secrétaire d'État adjoint européen aux Affaires politiques, Enrique Mora. Les deux hauts diplomates ont également salué la coordination entre les deux partenaires dans l'imposition de ces sanctions. Les États-Unis et l'UE ont également exhorté la Chine à ne pas compromettre les sanctions contre la Russie et à ne soutenir en aucune façon l'agression russe. Les deux diplomates ont aussi insisté sur l'importance de continuer à demander à la Chine de soutenir une cessation immédiate des hostilités, la création de couloirs humanitaires et la prévention d'une nouvelle escalade. La prochaine réunion aura lieu à la fin de l'année. (Belga)