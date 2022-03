Invasion de l'Ukraine - L'UE prive la Russie de ses berlines de luxe, champagne et bijoux pour frapper les élites

(Belga) L'Union européenne a officialisé mardi les dernières sanctions envers Moscou, le "quatrième train de sanctions", qui comprennent entre autres une interdiction d'exporter vers la Russie des produits de luxe.

Une liste de produits et de biens de luxe approuvée par les Etats membres a été publiée au Journal Officiel. Elle compte 14 pages et concerne les produits des secteurs des loisirs, du luxe et des technologies de l'UE. Champagnes, grands crus et alcools; truffes et caviar; parfums et produits de beauté; maroquinerie et sellerie; vêtements et sous vêtements; souliers, gants et chapeaux; perles et diamants; électronique et smartphones; montres et instruments de musique; voitures et motocyclettes; articles de sports et consoles vidéo; yachts, antiquités et objets d'art sont énumérés dans un grand inventaire dressé par les services de la Commission européenne. "Ceux qui soutiennent la machine de guerre de Poutine ne devraient plus pouvoir profiter de leur style de vie somptueux pendant que des bombes tombent sur des innocents en Ukraine", avait annoncé la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. "Certains pays ne sont pas toujours convaincus par les sanctions, mais nous tentons de leur expliquer qu'ils n'ont aucun intérêt à aider à les contourner", a reconnu mardi un porte-parole de la Commission européenne. "Nos exportations de ces biens vers la Russie se sont élevées à 3,5 milliards d'euros l'année dernière. C'est une part relativement faible de nos exportations totales de produits de luxe de l'UE vers le monde, qui s'élevaient à quelque 80 milliards d'euros par an", ont relativisé mardi les services de la Commission. (Belga)