Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine affirme que la Russie a accepté oralement les propositions de Kiev

Le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers de paix avec la Russie, David Arakhamia, a affirmé samedi que Moscou avait accepté "oralement" les principales propositions ukrainiennes, ajoutant que Kiev attendait désormais une confirmation écrite.

S'exprimant dans une émission télévisée, il a laissé entendre que les discussions visant à mettre fin aux hostilités avaient considérablement avancé. "La Fédération de Russie a donné une réponse officielle à toutes les positions (ukrainiennes), à savoir qu'elle les accepte, sauf en ce qui concerne la question de la Crimée", annexée par Moscou en 2014, a assuré M. Arakhamia. Le négociateur a également déclaré que si une rencontre entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine devait finalement avoir lieu, celle-ci se déroulerait "très probablement" en Turquie. Le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan, qui a accueilli cette semaine dans son pays les délégations russe et ukrainienne, "nous a appelés ainsi que Vladimir Poutine" vendredi, disant qu'il accueillerait une telle réunion, a-t-il révélé. "Nous ne connaissons ni la date ni le lieu, mais nous pensons que le lieu sera très probablement Ankara ou Istanbul", a noté M. Arakhamia. Depuis le début, le 24 février, de l'invasion de l'Ukraine, M. Zelensky n'a cessé de réclamer des entretiens en tête-à-tête avec M. Poutine. Le négociateur ukrainien a souligné que Moscou avait convenu, au cours des pourparlers qu'un référendum sur la neutralité de l'Ukraine serait "la seule façon de sortir de cette situation". Si les Ukrainiens ne donnent pas leur accord à un tel statut, "nous reviendrons soit à un état de guerre, peut-être, soit à de nouvelles négociations". Le Kremlin a insisté sur le fait que l'Ukraine devait renoncer à entrer dans l'Otan et opter pour la neutralité.