Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine prévoit d'ouvrir huit couloirs humanitaires depuis des villes assiégées

(Belga) Huit couloirs d'évacuation seront mis en place lundi pour faire sortir les civils qui se trouvent dans des zones assiégées en Ukraine. Ces corridors seront également utilisés pour l'acheminement de biens humanitaires, a annoncé la vice-Première ministre d'Ukraine, Iryna Verechtchouk.

Les personnes fuyant la zone de Marioupol, grande ville portuaire du sud-est de l'Ukraine assiégée par les forces russes, doivent être amenées en sécurité à Zaporijjia. Des évacuations sont également prévues à partir de villes assiégées au nord et à l'est de Kiev. Un exode est encore prévu depuis la zone autour des villes de Shevherodonetsk et Lysychansk, dans la région séparatiste pro-russe de Lugansk, vers la ville de Bakhmut, dans l'autre région séparatiste de Donetsk. (Belga)