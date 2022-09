Invasion de l'Ukraine - La façade du consulat de Russie à New York vandalisée à la peinture rouge

(Belga) La façade du consulat de Russie à New York a été vandalisée à la peinture rouge, a annoncé la police vendredi, dans ce qui semble être un geste de protestation au moment où la Russie a annexé quatre régions ukrainiennes.

Vendredi à la mi-journée, de larges taches et bandes de peinture rouge recouvraient plusieurs mètres en hauteur et en largeur, de la façade du consulat, un bâtiment de style Renaissance situé dans le quartier de l'Upper East Side, à Manhattan, a constaté un photographe de l'AFP. Le portail d'entrée a aussi été recouvert de peinture rouge. La police a été prévenue vers 1H30 du matin, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police de New York. "Il n'y a pas eu d'arrestation et l'enquête est en cours", a ajouté ce responsable, précisant que l'incident était considéré comme "possiblement motivé par de l'hostilité". Cet acte de vandalisme intervient alors que le président russe Vladimir Poutine a officialisé vendredi l'annexion de quatre territoires ukrainiens, après des référendums dénoncés comme des simulacres d'élection par de nombreux pays, Etats-Unis en tête. Vendredi, une frappe de missiles particulièrement meurtrière a aussi fait au moins 30 morts parmi des civils dans une zone sous contrôle ukrainien près de Zaporijjia (sud de l'Ukraine). Rosie Morse, une retraitée qui vit dans le quartier, y voyait une ressemblance avec "de l'art contemporain", tout en jugeant que le but de cette action était "de montrer notre sentiment vis-à-vis de Poutine, et je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord". Romen Eaulin, un passant, a dit y voir "l'expression de la façon dont les gens, à New York, se rendent compte que Poutine tue des gens". (Belga)