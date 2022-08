Invasion de l'Ukraine - La Lituanie retient le transit des marchandises russes qui ont atteint leurs limites

(Belga) Les chemins de fer lituaniens ont annoncé mercredi qu'ils suspendaient le transit vers Kaliningrad de certaines marchandises russes dont le volume a atteint les limites prévus.

Coincé entre la Pologne et la Lituanie, le territoire russe de Kaliningrad est largement approvisionné par voie ferroviaire à partir de la Russie continentale. "Les moyennes de certains codes des produits ont déjà été atteintes", a indiqué le transporteur ferroviaire publique lituanien interrogé par l'AFP. Il s'agit notamment de produits en fer et acier, de bois, d'engrais et d'éthylène glycol. "Lorsque la quantité transportée de marchandises spécifiques atteint les moyennes annuelles fixées, les demandes de transport sont rejetées et leur transport n'est pas effectué", a précisé le groupe. Le transit ferroviaire vers Kaliningrad a repris en juillet, en vertu des "orientations européennes", après avoir été arrêté le mois précédent par Vilnius au nom des sanctions européennes frappant les importations de marchandises russes, suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. L'UE a autorisé le transit par rail après des semaines de tensions avec Moscou qui avait qualifié l'attitude lituanienne de "blocus" de l'exclave et menacé de riposter. Les orientations européennes permettent néanmoins de contrôler les quantités de marchandises transitant par l'UE afin de s'assurer qu'elles correspondent aux besoins de l'exclave russe. (Belga)