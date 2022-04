Invasion de l'Ukraine - La présidente du Parlement européen se rend à Kiev

(Belga) Roberta Metsola, la présidente maltaise du Parlement européen, a indiqué jeudi soir sur Twitter qu'elle était "en route pour Kiev".

"Je suis en route pour Kiev", a-t-elle simplement écrit en anglais et en ukrainien, avec un drapeau ukrainien et un hashtag de soutien au pays envahi, et une photo où on la voit emmitouflée dans un blouson devant ce qui semble être un wagon de train. Mme Metsola, élue présidente du Parlement européen le 18 janvier dernier, n'a pas ajouté de détails. En arrivant à destination, elle serait la première dirigeante d'une institution européenne à se rendre dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe. Avant elle, trois Premiers ministres polonais, tchèque et slovène s'étaient déjà rendus à Kiev, le 15 mars, afin de manifester leur solidarité avec l'Ukraine. Le Polonais Mateusz Morawiecki, le Tchèque Petr Fiala et le Slovène Janez Jansa, accompagnés du vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski, avaient rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son Premier ministre Denys Chmygal. Jeudi, la Russie a annoncé interdire l'entrée sur son territoire aux dirigeants européens et à la majorité des eurodéputés, en réaction aux mesures punitives visant Moscou. La diplomatie russe n'a pas publié la liste des personnes ciblées, mais a déclaré avoir informé la représentation européenne à Moscou de cette mesure.