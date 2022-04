Invasion de l'Ukraine - La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur Boutcha

(Belga) La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les "provocations haineuses" commises selon elle par l'Ukraine à Boutcha, où les troupes russes sont accusées d'atrocités contre des civils.

"A la lumière des provocations haineuses des radicaux ukrainiens à Boutcha, la Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi 4 avril", a tweeté l'ambassadeur adjoint de la Russie aux Nations unies Dimitri Polianski. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche les dirigeants russes de "tortures" et de "meurtres" après la découverte à Boutcha, dans la région de Kiev, de fosses communes et de centaines de corps de civils. Moscou a démenti avoir tué des civils. Le ministère russe de la Défense a affirmé que les images de cadavres dans les rues de la ville étaient "une nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux". Une responsable du gouvernement américain a dénoncé la demande de la Russie au Conseil de sécurité. "La Russie a recours au même scénario que pour la Crimée et Alep: forcée de défendre l'indéfendable (ici, les atrocités de Boutcha), la Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU de façon à feindre l'indignation et à demander des comptes", a tweeté la responsable de l'Agence américaine pour le développement international (USAid), Samantha Power, ancienne ambassadrice de son pays aux Nations unies. "Personne n'y croit", a-t-elle ajouté. (Belga)