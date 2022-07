Invasion de l'Ukraine - La Russie voit l'Ukraine comme terrain d'essai pour attaquer d'autres pays, dit Zelensky

(Belga) La Russie utilise l'Ukraine comme terrain d'essai pour d'éventuelles nouvelles attaques contre d'autres pays européens, a accusé mercredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son allocution vidéo quotidienne.

"La Russie teste en Ukraine tout ce qui peut être utilisé contre d'autres pays européens", a-t-il dit. "Cela a commencé par des guerres du gaz et s'est terminé par une invasion à grande échelle, avec la terreur des missiles et des villes ukrainiennes brûlées." L'Ukraine doit également vaincre la Russie pour que les autres pays soient en sécurité, a ajouté M. Zelensky. "Plus vite cela se produira, moins il y aura de dommages et de souffrances pour toutes les familles européennes, tous les pays européens." Le dirigeant ukrainien a également exprimé une nouvelle fois sa gratitude pour les lance-roquettes multiples HIMARS fournis par les États-Unis, environ cinq mois après le début de la guerre. Dans le même temps, il a insisté pour recevoir des systèmes de défense aérienne. Il existe déjà des accords avec des partenaires internationaux, mais au vu des attaques russes, "une vitesse et un niveau de protection complètement différents" sont nécessaires, a insisté le président Zelensky. (Belga)