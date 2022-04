Invasion de l'Ukraine - Lavrov déconseille aux diplomates russes de se promener seuls

(Belga) Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a conseillé aux diplomates russes à l'étranger de ne plus sortir seuls dans les villes, après plusieurs cas de menaces, selon l'agence de presse d'État russe Tass.

Ces diplomates "vivent et travaillent dans des circonstances difficiles", estime M. Lavrov. "Il y a des attaques, principalement terroristes, qui visent nos missions et la sécurité physique des diplomates", a-t-il déclaré, selon l'agence. "Nous leur déconseillons de rester seuls dans les villes." Le ministre se dit de plus en plus préoccupé par les ressortissants russes à l'étranger, rapporte Tass. "Ils sont régulièrement attaqués physiquement", selon le ministre. (Belga)