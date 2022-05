Invasion de l'Ukraine - Lavrov dément que Poutine soit malade

(Belga) Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a démenti dimanche que le président Vladimir Poutine soit malade, assurant qu'il n'en présentait aucun signe.

La santé du président Poutine comme sa vie privée sont des sujets tabous en Russie, presque jamais évoqués en public. Mais en réponse à une question de la chaîne de télévision française TF1, M. Lavrov a déclaré dans un communiqué: "Je ne crois pas que quelqu'un qui ait toute sa tête puisse voir chez cette personne (Poutine) des signes d'une maladie ou d'une affection quelconques". M. Lavrov a souligné que Vladimir Poutine, qui aura 70 ans en octobre, apparaissait en public "quotidiennement". "Vous pouvez le voir à l'écran, lire ou écouter ses discours", a-t-il ajouté. "Je laisse ceux qui répandent de telles rumeurs régler cela avec leur conscience, malgré les occasions quotidiennes qu'ils ont de vérifier ce qu'il en est". Vladimir Poutine, au pouvoir depuis plus de deux décennies, a déclenché le 24 février une offensive en Ukraine qui a tué des milliers de personnes, provoqué la plus grave crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde guerre mondiale et entraîné des sanctions occidentales sans précédent contre la Russie. (Belga)