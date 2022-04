Invasion de l'Ukraine - Le chancelier autrichien Karl Nehammer rencontrera Poutine lundi à Moscou

(Belga) Le chancelier autrichien Karl Nehammer doit devenir lundi le premier dirigeant européen à rencontrer le président Vladimir Poutine à Moscou depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé dimanche la chancellerie à l'AFP.

M. Nehammer, en visite samedi en Ukraine, a déclaré dimanche à des journalistes avoir "l'intention de tout faire pour que des mesures soient prises en faveur de la paix", tout en reconnaissant que les chances d'y parvenir sont minces. Le voyage à Moscou est "une mission à risque", a-t-il reconnu, mais une "fenêtre de dialogue" s'est présentée, a-t-il ajouté, estimant que "la diplomatie personnelle" est de mise. Le chancelier se rend à Moscou "en concertation avec Berlin et Bruxelles, tout en ayant informé le président ukrainien Volodymyr Zelensky", a précisé un de ses porte-paroles. M.Nehammer a indiqué être à l'origine de cette initiative et avoir organisé le voyage durant son séjour en Ukraine où il a rencontré M. Zelensky. Il compte évoquer au Kremlin les "crimes de guerres" à Boutcha, une localité proche de Kiev devenue un symbole des atrocités, où il s'est rendu comme d'autres responsables occidentaux. Des dizaines de corps, portant des vêtements civils, ont été découverts il y a une semaine après le retrait des troupes russes. Moscou a rejeté fermement toute implication. L'Autriche, membre de l'Union européenne (UE), n'est pas membre de l'Otan. Elle a dénoncé l'invasion de l'Ukraine et affiché sa solidarité avec Kiev. Elle a expulsé quatre diplomates russes cette semaine. (Belga)