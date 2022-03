Invasion de l'Ukraine - Le ministre russe de la Défense réapparait sur les écrans après deux semaines d'absence

(Belga) Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a fait une première apparition publique en deux semaines, selon des images diffusées samedi, après une absence qui avait nourrit des interrogations que le Kremlin s'était efforcé de balayer.

Le ministère de la Défense a publié samedi une vidéo montrant M. Choïgou présider une réunion consacrée au budget d'armement de la Russie. Les images ne sont pas datées, mais le ministre y fait référence à une réunion avec le ministre des Finances qui, selon les agences russes, a eu lieu vendredi 25 mars. Il y affirme que les commandes et l'approvisionnement en armements se passent comme prévu "malgré les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui" du fait des sanctions internationales imposées en réaction à l'offensive russe en Ukraine. Jeudi, le Kremlin avait fait état d'une conversation entre le ministre et le président Vladimir Poutine à l'occasion d'un rapport "sur le déroulement de l'opération militaire spéciale" lors d'une réunion de conseil de sécurité russe, balayant les interrogations suscitées par l'absence publique prolongée de M. Choïgou en plein conflit armé. Le Kremlin avait également rejeté les spéculations sur l'état de santé du ministre. "Le ministre de la Défense a beaucoup à faire actuellement (...) ce n'est pas vraiment le moment de faire dans l'activité médiatique", avait dit le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Sergueï Choïgou est d'ordinaire un visage familier des écrans de télévision. Vladimir Poutine et lui se mettent régulièrement en scène dans des séjours dans la taïga sibérienne, au volant de véhicules tout-terrain, buvant le thé ou cueillant des champignons. (Belga)