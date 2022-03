Invasion de l'Ukraine - Le nombre de civils pris au piège dans le théâtre de Marioupol pourrait avoisiner 1.300

(Belga) Pas moins de 1.300 personnes se trouvaient dans un abri antiaérien sous le théâtre de Marioupol, au sud de l'Ukraine, lorsqu'il a été bombardé, selon le député Serguei Taruta , s'exprimant dans la nuit de jeudi à vendredi sur Facebook. Auparavant, le bourgmestre de la ville évoquait un millier de personnes qui s'y était réfugié, mais aucun bilan de victimes du bombardement n'a été communiqué à ce stade.

Le parlementaire a aussi affirmé que l'abri avait résisté. "Il est constitué de trois parties et on ne sait pas encore si elles ont été endommagées", a-t-il écrit sur Facebook. Plusieurs personnes "en sont sorties dans la matinée après que les habitants ont dégagé eux-mêmes les débris", a-t-il expliqué. Selon une autre parlementaire, Olha Stefanishyna, environ 130 personnes auraient pu être sauvées jeudi. L'émissaire ukrainienne aux droits humains Lioudmyla Denissova a indiqué que l'abri avait résisté au bombardement: "Nous pensons que tout le monde a survécu", a-t-elle déclaré à la télévision, précisant sur la messagerie Telegram, que des survivants avaient commencé à être extirpés des décombres. La Russie a affirmé ne pas avoir bombardé la ville, et avancé que l'immeuble avait été détruit par le bataillon nationaliste ukrainien Azov. Selon le ministre italien de la Culture, Rome est "disposée à reconstruire le théâtre". "Le gouvernement a approuvé ma proposition d'offrir à l'Ukraine les ressources et les moyens pour le reconstruire dès que possible", a-t-il tweeté. "Les théâtres de tous les pays appartiennent à l'humanité tout entière". La mairie de Marioupol a signalé que la situation était "critique" avec des bombardements russes "ininterrompus" et des destructions "colossales". Selon les premières estimations, environ 80% du parc de logements de la ville a été détruit.