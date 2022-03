Invasion de l'Ukraine - Le vote de l'ONU prouve que Poutine est "plus isolé que jamais du reste du monde"

(Belga) L'adoption mercredi par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution appelant la Russie à cesser immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine démontre que le président russe Vladimir Poutine, est "plus isolé" que jamais, estime le président américain Joe Biden.

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution qui "exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine", lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, 5 s'y opposant, et 35 s'abstenant dont la Chine, sur les 193 membres que compte l'Organisation. Dans une réaction suivant le vote, le président américain Joe Biden a estimé dans la nuit que Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de "dictateur", était maintenant "plus isolé que jamais du reste du monde", sur fond de forte pression internationale et de sanctions économiques inédites. "Une écrasante majorité de pays reconnaissent que Poutine non seulement attaque l'Ukraine, mais aussi les fondamentaux de la paix et de la sécurité", a commenté M. Biden. "La Russie est isolée, avec seulement l'appui de quatre Etats brutaux et autoritaires", à savoir le Bélarus, la Corée du Nord, l'Erythrée et la Syrie, qui se sont ajoutés au vote de la Russie contre la résolution qui vise la fédération et son dirigeant.