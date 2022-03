Invasion de l'Ukraine - Les Britanniques reçoivent 350 livres par mois pour accueillir des réfugiés ukrainiens

(Belga) Les Britanniques qui mettent leur logement à la disposition des Ukrainiens fuyant l'invasion russe peuvent bénéficier de 350 livres par mois, soit environ 418 euros, a annoncé le secrétaire d'Etat au Logement, Michael Gove, ont rapporté samedi les médias britanniques.

"La crise en Ukraine a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Des centaines de milliers de personnes innocentes ont été contraintes de quitter leur foyer, de laisser derrière elles tout ce qu'elles connaissent et aiment", a déclaré M. Gove, qui a appelé à un "effort national" pour accueillir les réfugiés. Les Britanniques qui peuvent accueillir des Ukrainiens peuvent s'inscrire sur un site web à partir de lundi, selon The Guardian. Pour bénéficier de la prime, ils doivent fournir gratuitement un logement ou une chambre pendant au moins six mois. Le gouvernement britannique, et en particulier la secrétaire d'Etat à l'Intérieur Priti Patel, est sous le feu des critiques depuis des semaines pour sa gestion de la crise des réfugiés ukrainiens. Contrairement à l'Union européenne, Londres applique toujours des règles strictes pour les réfugiés ukrainiens. En outre, ils ne peuvent obtenir le droit de séjour que sous certaines conditions comme avoir de la famille au Royaume-Uni. Les réfugiés sont ensuite autorisés à rester et à travailler dans le pays pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans. (Belga)