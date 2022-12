Invasion de l'Ukraine - Les députés russes durcissent les peines de prison encourues par les "saboteurs"

(Belga) Les législateurs russes ont adopté mercredi une nouvelle loi prévoyant "de longues peines de prison" pour les "saboteurs", soulignant l'émergence de menaces terroristes, y compris de la part d'étrangers, dans le cadre du conflit en Ukraine.

Cette année, les autorités russes ont adopté plusieurs loi afin de lutter contre toute menace perçue au niveau national contre l'intervention lancée il y a près de 10 mois en Ukraine. La chambre basse du parlement a déclaré, dans un communiqué, que les législateurs avaient approuvé en troisième et dernière lecture un ensemble de mesures visant à "protéger notre pays et nos citoyens des menaces terroristes et du sabotage". "La Fédération de Russie mène une opération spéciale, accepte en même temps des réfugiés et reste ouverte à l'entrée et la sortie de citoyens étrangers", a déclaré le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, cité dans le communiqué. "La punition des saboteurs sera aussi sévère que possible", a-t-il ajouté. La loi, qui doit encore être approuvée par la Chambre haute du parlement puis signée par Vladimir Poutine, prévoit la prison à vie pour la participation à des activités de sabotage, leur financement ou le recrutement d'autres personnes afin d'y participer. Toute personne ayant rejoint un groupe de sabotage est passible d'une peine de prison allant jusqu'à dix ans de prison, tandis que les personnes reconnues complices d'actes de terrorisme ou de sabotage sont passibles d'une peine de réclusion maximale de 20 ans. Ces derniers mois, la Russie a été victime d'une série d'incidents, notamment d'explosions, sur des sites militaires et des infrastructures importantes, que Moscou a attribué à l'Ukraine.