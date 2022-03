Invasion de l'Ukraine - Les forces russes gagnent du terrain, reconnaît l'armée ukrainienne

(Belga) Les attaques des forces russes se poursuivent en Ukraine et une offensive à la limite nord de la capitale Kiev a été partiellement réussie, a écrit samedi l'armée ukrainienne sur Facebook.

Dans le but de bloquer la ville de Tchernihiv par le sud-ouest, les unités russes tentaient de s'emparer des villes de Shestovytsya et Mykhailo-Kotsiubynske situées à une quinzaine de kilomètres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi qu'une importante canalisation d'eau située près de Tchernihiv avait été endommagée par les bombardements, ce qui signifie que la ville de quelque 280.000 habitants n'est plus approvisionnée en eau. L'Ukraine a déclaré que des bombardiers stratégiques russes attaquaient des sites dans les villes de Luzk, Dnipro et Ivano-Frankivsk avec des missiles de croisière. Les affirmations de l'armée ukrainienne n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Lutsk et Ivano-Frankivsk sont situées respectivement au nord-est et au sud-est de Lviv, dans l'ouest du pays, où les attaques russes se sont étendues vendredi. L'évacuation des civils des villes ukrainiennes assiégées devrait se poursuivre samedi. Six couloirs d'évacuation sont prévus dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays, a indiqué sur Telegram Dmytro Zhyvytskyi, responsable de l'administration régionale de Soumy.