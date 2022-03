Invasion de l'Ukraine - Les pongistes russes et bélarusses ne peuvent plus participer aux tournois ITTF

(Belga) La Fédération internationale de tennis de table (ITTF) a annoncé mardi que les joueurs et officiels russes et bélarusses ne seront plus invités ou autorisés à participer aux tournois qu'elle organise. L'ITTF suit ainsi les recommandations du Comité international olympique (CIO) après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

L'ITTF explique aussi que les symboles, couleurs, drapeaux et hymnes nationaux russe et bélarusse ne seront plus affichés. L'ITTF précise qu'aucun tournoi qu'elle organise n'est actuellement programmé dans ces deux pays. (Belga)