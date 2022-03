Invasion de l'Ukraine - Les pourparlers sont plus constructifs, estime l'Ukraine

(Belga) Le gouvernement ukrainien entrevoit des progrès dans les pourparlers avec la Russie. Ces discussions sont devenues plus constructives, a déclaré le conseiller du président Zelensky à l'agence de presse ukrainienne Unian.

"Lors des premiers pourparlers, la Russie n'était pas prête à entendre notre position et lançait des ultimatums: que l'Ukraine se rende, dépose les armes et que notre président signe la capitulation", précise ce conseiller. "Maintenant, la Russie utilise un autre ton." Les discussions ont repris virtuellement lundi. L'Ukraine exige la fin de la guerre et le retrait des troupes russes, face à Moscou qui veut que Kiev reconnaisse la péninsule annexée de Crimée comme russe, ainsi que l'indépendance des régions séparatistes de l'Est. (Belga)