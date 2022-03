Invasion de l'Ukraine - Les Russes ont quitté la centrale de Tchernobyl

(Belga) Les troupes russes ont quitté la centrale de Tchernobyl qu'ils occupaient depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, ont annoncé jeudi soir les autorités ukrainiennes.

"Il n'y a plus de personnes étrangères (au service) dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Tchernobyl", site de la pire catastrophe nucléaire civile de l'Histoire, a indiqué sur Facebook l'agence d'Etat ukrainienne pour la gestion de la zone de la centrale. Peu avant, l'agence avait indiqué les troupes russes avaient commencé leur départ de la centrale, située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev. En quittant la centrale, les Russes se sont livrés au "pillage de locaux, vol des équipements et d'autres objets précieux", a accusé l'agence. Des spécialistes ukrainiens vont désormais inspecter la centrale en quête de potentiels "engins explosifs", selon la même source. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait cessé, depuis le 9 mars, de recevoir en direct les données provenant de Tchernobyl. Elle s'est inquiétée dimanche de l'absence de rotation du personnel de la centrale depuis le 20 mars. Un réacteur de la centrale de Tchernobyl a explosé en 1986 contaminant une bonne partie de l'Europe mais surtout l'Ukraine, la Russie et le Bélarus. Baptisée zone d'exclusion, le territoire dans le rayon de 30 kilomètres autour de la centrale est toujours fortement contaminée et il est interdit d'y habiter en permanence. Son dernier réacteur opérationnel a été fermé en 2000. Le réacteur accidenté, recouvert d'une chape d'acier étanche et contenant du magma hautement radioactif, est contrôlé en permanence par des spécialistes. Deux centres de stockage du combustible nucléaire se trouvent par ailleurs dans la zone d'exclusion. (Belga)