Invasion de l'Ukraine - Les Russes s'en sont pris à la mission de conseil de l'UE en Ukraine, selon Josep Borrell

Le bâtiment d'une section de la mission européenne de conseil aux forces de sécurité intérieure ukrainiennes (EUAM Ukraine) a été attaqué par les Russes. C'est ce qu'a dénoncé le Haut représentant pour la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, dans un communiqué de presse.

"Aujourd'hui, la mission de conseil de l'UE en Ukraine a reçu des informations fiables selon lesquelles les bâtiments de la section à Marioupol ont été récemment touchés par des bombardements russes. Le bureau et l'équipement de l'EUAM ont été fortement endommagés", indique Josep Borrell. Aucun membre de la mission ou autre travailleur n'a été blessé. "Nous condamnons fermement ces attaques, ainsi que toutes les autres attaques visant les civils et les infrastructures civiles. Nous demandons à la Russie d'arrêter immédiatement son offensive militaire et de retirer toutes ses troupes et tous ses équipements militaires sans condition de l'ensemble de l'Ukraine", a ajouté le représentant européen des affaires étrangères. L'EUAM dispose d'un siège à Kiev et de "bureaux de terrain" à Marioupol, Kharkiv, Lviv et Odessa. La mission a été créée en 2014, dans le sillage des manifestations citoyennes de l'Euromaïdan qui ont chassé du pouvoir le président pro-russe d'alors, Victor Ianoukovitch. La mission assiste l'Ukraine dans ses réformes, notamment celles du secteur de la sécurité.