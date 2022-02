Invasion de l'Ukraine - Les Vingt-sept d'accord pour un nouveau paquet de sanctions "massives" contre la Russie

(Belga) Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont accordés jeudi soir à Bruxelles pour un nouveau paquet de sanctions qui frapperont "massivement et sévèrement" la Russie pour son invasion de l'Ukraine, selon les conclusions publiées en milieu de soirée.

Ces sanctions, qui feront l'objet d'une décision formelle vendredi en Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE, couvrent le secteur financier, les secteurs de l'énergie et des transports, les biens à double usage (matériel civil pouvant servir à des fins militaires) ainsi que le contrôle et le financement des exportations, ou encore les interdictions de visas et le gel des avoirs de responsables russes. Le Conseil européen en appelle aussi à la préparation et à l'adoption d'un nouveau train de sanctions visant des responsables et l'économie du Bélarus, vassal de Moscou accusé d'avoir facilité l'invasion russe de l'Ukraine. (Belga)