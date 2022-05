Invasion de l'Ukraine - Médecins sans frontières qualifie la situation à Marioupol de "catastrophe totale"

(Belga) La situation humanitaire dans la ville portuaire ukrainienne de Marioupol est désastreuse, selon l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. "C'est une catastrophe totale", a ainsi déploré Anja Wolz, coordinatrice de l'aide d'urgence de MSF en Ukraine, auprès de médias allemands.

La souffrance humaine dans la ville assiégée n'apparaîtra pleinement que plus tard, estime la responsable. "Nous ne pouvons pas encore imaginer ce que nous verrons là-bas. Boutcha, Irpin et Hostomel ne sont que la partie visible de l'iceberg." Des centaines de corps ont été retrouvés dans ces villes après le retrait des troupes russes. Les Russes ont presque entièrement pris le contrôle de la ville portuaire stratégique de Marioupol. Selon les autorités ukrainiennes, quelque 200 civils, dont 20 enfants, se trouvent toujours dans des bunkers dans une usine sidérurgique. La Russie affirme que 25.00 soldats ukrainiens et étrangers y sont retranchés, ainsi que des civils. Selon Médecins sans frontières, il n'existe actuellement pratiquement aucune possibilité de fournir une assistance médicale aux habitants de cette ville assiégée. Les fournitures d'aide ne parviennent pas dans la ville, à en croire MSF. Seules de petites quantités entrent par le biais de la contrebande. Il n'y a pas non plus assez de personnel médical et les opérations n'y sont pas possibles. (Belga)