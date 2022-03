Invasion de l?Ukraine - Moscou accuse Kiev de planifier des attaques contre représentations étrangères à Lviv

(Belga) La Russie a accusé samedi l'Ukraine de préparer des attaques contre des postes diplomatiques de pays occidents à Lviv, dans l'ouest du pays, et d'en faire porter la responsabilité à l'armée russe.

"Le régime nationaliste de Kiev prépare des attaques de bâtiments diplomatiques des Etats-Unis et d'autres pays occidentaux. Ces attaques seront présentées comme des attaques des forces russes", a affirmé le porte-parole du ministre russe de la Défense, Igor Konachenkov. De cette manière, l'Ukraine entend faire monter la pression sur l'Otan pour qu'elle livre plus d'armes à l'Ukraine et instaure une interdiction de vol (no-fly zone) sur tout le pays, selon Moscou. Le porte-parole n'a toutefois pas avancé de preuves pour soutenir son propos. Depuis le début des hostilités le 24 février, plusieurs pays occidentaux ont retiré leur personnel diplomatique de la capitale Kiev. Plusieurs ambassades, dont celle de la France, se sont ainsi repliées sur Lviv. (Belga)