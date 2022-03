Invasion de l'Ukraine - Négociations russo-ukrainiennes: "résultats positifs" selon Kiev, Moscou insatisfait

(Belga) Un troisième round de négociations russo-ukrainiennes s'est achevé lundi soir au Bélarus, les Ukrainiens évoquant "certains résultats positifs" sur les couloirs humanitaires tandis que les Russes jugeaient cette session "pas à la hauteur des attentes".

"Nous avons obtenu certains résultats positifs concernant la logistique des couloirs humanitaires", a déclaré sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne et membre de la délégation présente aux pourparlers. "Des changements seront apportés, et on apportera une aide plus efficace aux personnes qui souffrent de l'agression de la Fédération de Russie", a-t-il ajouté. Sur les questions-clé comme celles touchant à un cessez-le-feu "des dialogues intensifs vont continuer", a-t-il poursuivi. Sur ces points, il n'y a à ce jour "pas encore de résultats qui pourraient améliorer la situation", selon lui. De son côté, le négociateur russe Vladimir Medinski a estimé que cette troisième session, qui s'est tenue à Belovejskaïa Pouchtcha, parc national à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, n'avait pas été "pas à la hauteur des attentes". "Nous espérons que la prochaine fois, nous pourrons parvenir à une avancée plus importante", a-t-il dit lors d'un point de presse diffusé par la chaîne de télévision publique russe Rossia 24. (Belga)