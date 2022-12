Invasion de l'Ukraine - Neuf millions d'Ukrainiens toujours privés d'électricité, selon le président Zelensky

(Belga) Malgré les travaux de réfection des infrastructures énergétiques fortement endommagées par les attaques russes, environ neuf millions de personnes sont toujours privées d'électricité en Ukraine. "Mais le nombre et la durée des coupures de courant ne cessent de diminuer", a nuancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son allocution vidéo quotidienne lundi soir.

Il a également déclaré que des décisions importantes avaient été prises lors des consultations avec les représentants du gouvernement concernant la situation énergétique et les infrastructures. "Nous nous préparons pour l'année prochaine, et pas seulement pour les mois d'hiver", a-t-il affirmé. "Il y a des mesures qui doivent être prises et l'État les prendra assurément", a-t-il dit sans ajouter de précisions. Le président Zelensky a en outre averti que Moscou pourrait de nouveau attaquer le réseau énergétique ukrainien. "La défense aérienne se prépare, l'État se prépare, et tout le monde doit se préparer", a-t-il encore lancé. Depuis des semaines, les Russes, qui ont envahi l'Ukraine fin février, visent le réseau électrique ukrainien au moyen de missiles et de drones, provoquant d'importantes coupures de courant. Moscou cherche ainsi à faire pression sur la population pendant les mois d'hiver. (Belga)